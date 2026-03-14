انتعاش أسواق الذهب في الباحة مع اقتراب عيد الفطر

تشهد محلات الذهب والمجوهرات في منطقة الباحة هذه الأيام، حركةً شرائية متزايدة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يُقبل الأهالي والمقيمون على شراء المشغولات الذهبية التي تُعدُّ من أبرز الهدايا المرتبطة بهذه المناسبة والاستعداد لها.

ورصدت الأسواق في مدينة الباحة وعددٍ من محافظات المنطقة نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، خاصة خلال الفترة المسائية، مع تزايد أعداد المتسوقين الذين يتوافدون على محلات الذهب لاختيار قطعٍ متنوعة من الحُلي والمشغولات الذهبية.

ويُعدّ موسم الأعياد من الفترات التي تنشط فيها أسواق الذهب في المنطقة بشكل عام.