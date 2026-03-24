انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس 

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (26.210) قطع عقارية في منطقة الرياض، و(160.113) قطعة عقارية بمنطقة الحدود الشمالية و(148.188) قطعة عقارية في منطقة تبوك، و(199.161) قطعة عقارية بمنطقة الجوف، وذلك بنهاية يوم وذلك بنهاية يوم الخميس 7 شوال 1447هـ، الموافق لـ 26 مارس 2026م.

وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر: (حي الفنار، جزء من حي الأصداف، حي النهضة، حي إشبيلية الجنوبي، حي الأرجوان

الشـرقي، حي التقنية، حي الياسمين، حي إشبيلية الشمالي، حي الشذا، حي الوئام، حي الأرجوان الغربي، جزء من حي منفذ الجديدة، حي النزهة، حي النور، حي السعادة، حي مخطط المنطقة الصناعية بحزم الجلاميد، حي مخطط مركز حزم الجلاميد، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف بحزم الجلاميد، حي المروج الشـرقي، حي البساتين الإداري الشـرقي، حي هجرة ابن بكر المخطط، حي تلال عرعر، حي الصناعية الأولى، حي الأمانة الإداري، حي بدنة، حي النخيل الجنوبي، حي الجامعة، حي النخيل الشمالي، حي الريان، حي ضاحية الملك فهد، حي الصالحية، حي الرفاع، حي الصناعية الثانية، حي المحمدية، حي النسيم، حي الخليج العربي الشـرقي، حي الخليج العربي الغربي، حي هجرة ابن سعيد، حي مدينة الأنعام، حي مشـرف، حي العزيزية، حي الخالدية، حي الربوة، حي المساعدية، حي البساتين الإداري الغربي، حي المباركية، حي المنصورية، حي البراعم، حي الفيصلية، حي الحرس الوطني، حي المطار، حي الجوهرة، حي محجوزات أرامكو، حي الروضة، حي الناصرية، حي المروج الغربي، حي الشامل، حي الصقار، حي تشليح السيارات، جزء من حي أم الضيان، حي الهلالي، حي أم خنصـر القديمة، الحي الإداري، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط سكني).

كما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة العويقيلة: (حي الرمال، حي الروضة، حي الغدير، حي هجرة ابن ثنيان، حي الصناعية الثانية، حي المنتزه، حي الصناعية الأولى، حي الهبكة، حي النسيم، حي النخيل، حي الأمير سلطان، حي الخليج، حي غرناطة، حي هجرة الكاسب، حي ابن عايش، حي الرحمانية، حي المنار، حي الملقا، حي نعيجان، حي المصيف، حي الورود، حي الأندلس، حي أسواق الماشية، حي الدانة، حي قرية الدويد، حي هجرة زهوة، جزء من حي الإيدية)، كذلك ينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة رفحاء: (حي مخطط التوسعي، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف، حي المخطط الإداري، حي مخطط هجرة أبو صور، حي مخطط هجرة القصوريات، حي اليرموك، حي الملقا، حي مخطط تنظيمي لأرض المواطن متعب بن هباس، حي مركز خدمة روضة هباس طريق رفحاء، حي هجرة طلعة التمياط، حي ملحق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، حي مخطط معتمد ج/3د، حي أرض سلاح الحدود، حي الربيع، حي المعارض، حي مخطط أحواش الأغنام، حي أحواش الأغنام، حي الخالدية، حي الضاحية، حي السلام، حي الإيدية، حي هجرة المركوز، حي مخطط 555، حي مخطط هجرة الحدقة، حي هجرة زبالا، حي هجرة ابن سوقي، حي سنار نعجة، حي اعيوج لينه المخطط، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط حكومي، حي المحمدية، حي الفيصلية، حي رغوة، حي مخطط تنظيمي لموقع الإيواء، حي شبوك الأغنام، الحي الإداري، حي مخطط المستودعات، حي المساعدية، حي المنطقة السكنية نموذجية طلعة التمياط، حي المدينة، حي مخطط وحظائر المواشي بطلعة التمياط، حي مخطط هجرة الخشيبي، حي الصناعية، حي مخطط الربيع المعتمد، حي العجرمية، حي مخطط روضة هباس، حي لينة الجديدة، حي لينة القديمة، حي مخطط تهذيبي لهجرة القصوريات، حي مخطط الخرسانة والدراكيل، حي النموذجية، حي هجرة لوقة، حي الورود، حي الجميماء، حي الدوائر الحكومي، حي الجبهان، حي مخطط الصناعية، حي المروج، حي هجرة قيصومة فيحان، الحي القديم، حي مخطط فيصل، حي العزيزية، حي الإسكان الخيري، حي القادسية، حي الشمال، حي الملز، حي الروضة، حي التشاليح، حي مخطط معارض السيارات، حي التعاون، حي العمال، حي مخطط سكني معتمد، حي مركز خدمة روضة هباس أبو صور، حي مخطط معتمد ج/4د، حي الرمال، حي الرفاع)، والأحياء التالية في محافظة طريف: (حي المنتزه، حي الياسمين، حي الروابي، حي الخالدية، حي الواحة، حي الفيصلية، حي القرو، حي الصالحية، حي النهضة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي العروبة، حي الخليج، حي سلطانة، حي الشفاء، حي اليرموك، حي الورود، حي المنطقة الصناعية 1، حي الصناعية، حي المساعدية).

وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة تبوك في محافظة ضباء: (حي النخيل، حي أم هشيم، حي الخزان، حي اليرموك، حي المروج، حي الروابي، حي النسيم، حي الفريعة، حي الرابية، حي العدفه، حي الرحاب، حي الريان، حي الياسمين، حي الورود)، والأحياء التالية في محافظة الوجه: (حي الورود، حي المنتزة، حي الصناعية، جزء من حي الضاحية، حي كبري، حي أم حرض، حي الزاعم، حي النهضة، حي البلد، حي الصمدة، حي الربوة، جزء من حي المطار)، كما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمدينة تبوك: (حي النخيل، حي واحة الشمال، حي منطقة خاصة، حي منطقة الخدمات ب، حي منطقة الخدمات أ، حي الإستاد الرياضي، حي غرناطة، حي غرب الخالدية، حي طيبة، حي شمال الجامعة، حي سلطانة، حي رايس، حي دمج، حي اليرموك، حي الياسمين، حي الورود، حي الواحة 2، حي الواحة 1، حي الهجن، حي النهضة، حي النظيم، حي المنطقة الصناعية، حي المصيف، حي المروج، حي المدينة الصناعية، حي المدينة الجامعية، حي القدس، حي القادسية الثاني، حي القادسية الأول، حي الفيصلية الشمالية، حي الازدهار، حي الفيصلية الجنوبية، حي الفنار، حي الفلاح، حي الفردوس، حي العين، حي الصناعية، حي الصفوة، حي الصفاء، حي الشفاء، حي الشروق، حي السلام، حي السعادة، حي الزهراء، حي الريان، حي الروضة، حي الأخضـر، حي الربوة، حي الراجحي، حي الدوائر الحكومية، حي الدفاع، حي الحمراء، حي الحزم، حي الجامعة، حي التعاون، حي البئر القديم، حي البوادي، حي البلدة القديمة، حي البساتين، حي الأنعام، حي الإسكان، حي الأحياء الجنوبية، حي مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي)، وينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة تيماء: (حي غرناطة، حي الورود، حي الحي التجاري، حي هداج، حي الشـرق، حي عكاظ، حي الصفا، حي القاع، حي قريان، حي الرحمانية، حي النسيم، حي الربوة، حي الخبراء، حي المروج، حي الأندلس، حي الشفاء، حي الفاو، حي المنتزه، حي الحمراء، حي الروضة)، كذلك ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة الرياض في محافظة وادي الدواسر: (حي آل حميضان، حي آل عريمة، حي آل عويمر، حي آل مجلي، حي آل معني، حي آل ناهش، حي التقنية، حي الحديدية، حي الحنابجة، حي الخالدية، حي الخماسين الجنوبي، حي الخماسين الشمالي، حي الروضة، حي نزوى، حي الرويساء، حي الزويراء، حي الشـرافا، حي الصالحية، حي العزيزية، حي العقيق، حي العليا، حي القويز، حي القيروان، حي اللدام الجنوبي، حي اللدام الشمالي، حي المدرسة العسكرية، حي المستشفى، حي المعتلا، حي المعتلا الجنوبي، حي المقابل، حي المنتزة، حي النزهة، حي النويعمة، حي الورود، حي الولامين، حي أم سمرة، حي بهجة، حي صناعة الحديدية، حي صناعية الشـرافا، حي طويق-آل تميم)، وينتهي تسجيل مناطق عقارية في محافظات الدوادمي، ساجر، والجمش، كما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف بمدينة سكاكا: (حي الرحمانية، حي الزهور، حي السليمانية، حي الضاحية، حي الجوهرة، حي السلام، حي النخيل، حي النهضة، حي الورود، حي الصالحية، حي التلال، حي العزيزية، حي بدر، حي الشعلة، حي الزهراء، حي الرابية، حي الكوثر، حي الياقوت، حي السنبلة، حي الحزم، حي النفل، حي الربيع، حي الفتح، حي الروابي، حي الواحة، حي الـشروق، حي سلطانة، حي الزيتون، حي الروضة، حي النزهة، حي الشعيب، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الضلع، حي الريان، حي البديعة، حي المعاقلة، حي الشفاء، حي الفاروق، حي الربوة، حي الهدا، حي السوق، حي المطر، حي الشلهوب، حي العروبة، حي الرواد، حي الناصرية، حي أجياد، حي الريحان، حي أحد، حي المرجان، جزء من حي الصديق، حي الفيصلية، حي اليمام، حي الظلال، حي الطوير، حي الفرسان، حي النور، حي الياسمين، حي الندى، حي الجامعة، حي الغدير، حي الغروب)، والأحياء التالية في محافظة القريات: (حي النهضة، حي الأندلس، حي النزهة، جزء من حي الشـروق، حي الزمرد، حي الهدا، حي التلال، حي الخزامى، حي المروج، حي الأمل، حي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، حي الواحة، حي الملك فهد، حي العزيزية، حي السلام، حي الفيصلية، حي البستان، حي المنار، حي الربوة، حي السليمانية، حي الجوهرة، جزء من حي العقيلة الشمالية، جزء من حي غطي، حي الشفاء، جزء من حي النرجس، جزء من حي العقيلة الجنوبية، جزء من حي الربيع، جزء من حي الازدهار، حي الندى، حي البادية، حي النفل، حي الزيتون، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الدعبوسية، حي غرناطة، حي حصيدة، حي النخيل، حي الرفاع، حي الريحان، حي الفرسان، حي الرسالة، حي الياسمين، حي الورود)، والأحياء التالية في محافظة دومة الجندل: (حي الشفاء، حي الملك عبدالعزيز، حي الصفاة، حي غرب دومة الجندل، حي الغدير، حي الملك فهد، حي أصفان، حي السلام، حي الرديفة والرافعية، حي الدانة، حي الجوهرة، حي العزيزية، حي الصناعي، حي النزهة، حي المروج، حي الخالدية، حي المصيف، حي الوادي والبحيرات، حي التحكيم، حي خذماء، حي الغربي، حي البوادي)، وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة طبرجل: (حي الواحة، حي الورود، حي الحزم، حي النظيم، حي الجوهرة، حي الزهور، حي الشعلة، حي العزيزية، حي الروابي، حي الخزامى، حي النسيم، حي الشفاء، حي الزيتون، حي النخيل، حي حدرج، حي الصفاء، حي الربوة، حي النزهة، حي المروة، حي الربيع، حي المنتزة، حي النفل، حي الخالدية)، كما ينتهي التسجيل في مناطق عقارية محددة بمحافظة صوير.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما

يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات،

وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.