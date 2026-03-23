انخفاض أسعار الذهب اليوم بأكثر من 3%

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب اليوم بأكثر من 3%
المواطن - واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم ‌بأكثر من 3%، لتواصل ⁠انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبًا، فتراجع ⁠الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4340.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وانخفض المعدن الذي هبط اليوم، إلى ​أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير بأكثر ‌من 10% الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 5% إلى 4347 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) سعر الفائدة ⁠هذا العام، حيث كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقدّر احتمال رفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر ‌بنحو 27%.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة بالمعاملات الفورية ​3.3% إلى 65.55 دولارًا للأونصة. وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية ​4.4% إلى 1838.45 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4% إلى 1398.50 دولارًا.

