انخفاض أسعار الذهب اليوم بأكثر من 3%

انخفضت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 3%، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبًا، فتراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4340.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.
وانخفض المعدن الذي هبط اليوم، إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير بأكثر من 10% الأسبوع الماضي.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 5% إلى 4347 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام، حيث كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقدّر احتمال رفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر بنحو 27%.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة بالمعاملات الفورية 3.3% إلى 65.55 دولارًا للأونصة. وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4% إلى 1838.45 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4% إلى 1398.50 دولارًا.