انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية

تراجعت أسعار النفط بنحو 10% عند التسوية اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (12.23) دولارًا، ما نسبه (10.90%)، لتصل إلى (99.96) دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبه (10.28%) عند التسوية، ما يعادل (10.10) دولارات، لتسجل 88.13 دولارًا للبرميل.