انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية

إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
تراجعت أسعار النفط بنحو 10% عند التسوية اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (12.23) دولارًا، ما نسبه (10.90%)، لتصل إلى (99.96) دولارًا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبه (10.28%) عند التسوية، ما يعادل (10.10) دولارات، لتسجل 88.13 دولارًا للبرميل.