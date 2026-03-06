Icon

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للمرة الأولى خلال ستة أيام، مع دراسة الإدارة الأميركية إمكانية التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من موجة الارتفاع الأخيرة، إلى جانب منح إعفاءات لمصافي التكرير الهندية لشراء النفط الخام الروسي، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية المتأثرة بتطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.14 دولار، ما يعادل 1.33%، لتسجل 84.27 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.46 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 79.55 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، بعد تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران منذ 28 فبراير، وما نتج عنها من اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، إضافة إلى إغلاق عدد من مصافي التكرير، وتراجع إنتاج النفط، وتعطل بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده لا تخطط حاليًا للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

