انخفاض أسعار النفط 13%

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
انخفاض أسعار النفط 13%
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط بنحو ‌13% اليوم بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة لها منذ عام 2022.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12.46 دولارًا ما يعادل 12.6% مسجلًا 86.50 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.24 دولارًا ما يعادل 12.9% مسجلًا 82.53 دولارًا.

