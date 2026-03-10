قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ باليستي إيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة 5 أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر 96 مليون قاصد لـ الحرمين الشريفين خلال عشرين يومًا من شهر رمضان الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال جمعية “عيوني” تحصد جائزة إحسان للجمعيات الخيرية الرائدة انخفاض أسعار النفط 13% توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
انخفضت أسعار النفط بنحو 13% اليوم بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة لها منذ عام 2022.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12.46 دولارًا ما يعادل 12.6% مسجلًا 86.50 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.24 دولارًا ما يعادل 12.9% مسجلًا 82.53 دولارًا.