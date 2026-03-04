انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ عدة أشهر

⁠انخفض الدولار عن أعلى مستوياته التي سجلها في عدة أشهر ⁠خلال الجلسة السابقة، وسط تزايد الآمال بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط أقصر ⁠أمدًا مما كان متوقع في بادئ الأمر.

وتراجع ‌مؤشر الدولار 0.3% عند 98.83 بعد أن ​سجل في وقت سابق ⁠أعلى مستوى له منذ 28 نوفمبر، كما تراجع مقابل الين 0.4% مسجلًا 157.02 ينًا.

وانخفض سعر صرف ‌الدولار مقابل اليوان الصيني 0.4% مسجلًا 6.8920 في المعاملات الخارجية.