انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ عدة أشهر

انخفض الدولار عن أعلى مستوياته التي سجلها في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة، وسط تزايد الآمال بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط أقصر أمدًا مما كان متوقع في بادئ الأمر.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3% عند 98.83 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 28 نوفمبر، كما تراجع مقابل الين 0.4% مسجلًا 157.02 ينًا.
وانخفض سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني 0.4% مسجلًا 6.8920 في المعاملات الخارجية.