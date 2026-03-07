Icon

انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٧ صباحاً
انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة
المواطن - واس

انطلقت فعاليات معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي يقام في الفترة (16- 19) رمضان 1447هـ، وذلك في مجمع ردسي مول بمحافظة جدة.

ويستعرض معرض وزارة الداخلية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وجهودها في موسم العمرة؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وخدمة “فرجت”، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.

