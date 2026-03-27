انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل

أنقذ الدفاع المدني في حائل، اليوم الجمعة، شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة.

وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس إنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي.