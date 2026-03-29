Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٦ مساءً
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، وجميع الاعتداءات التي تستهدف كردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تشدد على رفضها لكل ما يهدد أمن العراق واستقراره، وتؤكد تضامنها مع العراق وإقليم كردستان العراق، ودعمها لأمنهما واستقرارهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الفاو” تُشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي
السعودية

“الفاو” تُشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث مع وزيرة خارجية بريطانيا
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث...

السعودية
سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
السعودية

سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من...

السعودية
السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
السعودية

السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية...

السعودية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال...

أخبار رئيسية
باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة
العالم

باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر...

العالم
السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
السعودية

السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل...

السعودية
السعودية تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت
أخبار رئيسية

السعودية تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة...

أخبار رئيسية