باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت دولة باكستان مساء اليوم الاثنين، عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة.

 

