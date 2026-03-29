باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

أعلن إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني عن احتمال استضافة إسلام أباد لمفاوضات أميركية–إيرانية خلال الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ لاحتواء النزاع القائم والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأوضح دار أن بلاده، إلى جانب السعودية وتركيا ومصر، ناقشت خلال اجتماع رباعي عُقد اليوم الأحد سبل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل مبكر ودائم، وذلك عبر الدفع نحو خفض التصعيد وتعزيز مسارات الحوار.

وأشار إلى أن الدول الأربع عقدت محادثات مشتركة في إسلام أباد ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، مؤكدًا أن الوزراء أعربوا عن ثقتهم في قدرة باكستان على تيسير مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيدهم أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الخيار الوحيد لتجنب اتساع النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن الصين تدعم بشكل كامل مبادرة استضافة هذه المحادثات، مشددًا على استعداد بلاده لتنظيم وتسهيل مفاوضات جادة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب لقاء وزراء خارجية الدول الأربع في إسلام أباد، ضمن جهود إقليمية ودولية متواصلة لاحتواء التوترات المتصاعدة ودفع مسار الحلول السياسية.