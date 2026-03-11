Icon

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه الإيطالي أتالانتا، أمس، بنتيجة 6 – 1 في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل بايرن عن طريق اللاعب الألماني يوسيب ستانيشيتش هدف التقدم في الدقيقة 12، ثم أضاف الفرنسي مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة 22، وبعد 3 دقائق عزز سيرجي جنابري التقدم للألمان بهدف ثالث.

وفي الشوط الثاني أكمل السنغالي نيكولاس جاكسون تفوق بايرن ميونخ بهدف رابع في الدقيقة 52، ثم عاد أوليز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لبايرن في الدقيقة 64، وبعد 3 دقائق أخرى أكمل البديل جمال موسيالا السداسية.
وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل الكرواتي ماريو بشاليتش هدفًا شرفيًا لأتالانتا.

وبهذه النتيجة ضمن بايرن بشكل كبير حسم تأهله إلى دور الثمانية، قبل مباراة الإياب، التي تقام يوم 18 مارس الحالي في ملعب أليانز آرينا بميونخ.

