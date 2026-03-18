الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على الأهلي

بجهود رجال الأمن والدفاع الجوي

السعودية نموذج للاستقرار في المنطقة.. أي ادعاءات مغرضة لا تعدو كونها تضليلاً يائساً

الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تتمتع المملكة العربية السعودية، بفضل من الله، بأمن واستقرار راسخين، يشكلان أساساً لتقدمها وازدهارها في ظل التحديات الإقليمية المعقدة والأحداث التي تشهدها المنطقة.

الدفاع الجوي السعودي

لا صحة لمقاطع استهداف مواقع بالرياض.. السعودية آمنة ومستقرة

السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر

الأمن في المملكة ليس مصادفة، بل نتيجة توفيق الله أولاً، ثم بالتضحيات والجهود الدؤوبة على مدار الساعة لرجال منظومة الدفاع الجوي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، الذين يقفون خط الدفاع الأول لحماية الأجواء والأرض والمواطنين والمقيمين.

منظومة دفاع جوي عالمية

أثبتت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي كفاءتها العالية من خلال شبكة متكاملة تشمل رادارات الإنذار المبكر، مراكز القيادة والسيطرة، وأنظمة الاعتراض المتقدمة مثل “ثاد” (THAAD) التي دخلت الخدمة الفعلية في يوليو 2025، إلى جانب “باتريوت” وغيرها من المنظومات الطبقية.

جهود القوات الجوية السعودية، ساهمت في التصدي بنجاح لعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع تحديث مستمر للقدرات وتدريب مكثف للأطقم، مما يجعلها واحدة من أقوى المنظومات إقليمياً وعالميًا.

جهود رجال الدفاع الجوي والأمن

وتشكل جهود رجال الأمن ورجال الدفاع الجوي  الدرع الصلب في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو نشر الشائعات والادعاءات المغرضة.

ويظل أمن المملكة محصناً وراسخاً بفضل الله ثم يقظة رجالها وتكامل أجهزتها ووعي شعبها وأبنائها، وكل ادعاء يخالف هذا الواقع لا يعدو كونه تضليلاً يائساً، محكوماً بالفشل أمام الوعي العالي لمواطني المملكة والمقيمين على أرضها، الذين يثقون بالمصادر الرسمية ويلتزمون بتعليمات الجهات المعنية، مما يعزز الطمأنينة العامة والسكينة.

صيانة أمن واستقرار وسيادة المملكة

وتؤكد المملكة دائماً احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفق ما يتوافق مع المواثيق الدولية.

ومع استمرار الجهود الوطنية في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، تبقى المملكة نموذجاً للاستقرار في المنطقة، محفوظة بحول الله وقوته، ثم بتفاني أبنائها المخلصين.

الدفاع الجوي السعودي

وتحذر وزارة الداخلية من الترويج للشائعات والأخبار المضللة، مؤكدة أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وقالت الداخلية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، “تجنب تداول الشائعات والمقاطع المجهولة.. احصل على المعلومات من مصادرها الرسمية”.

 

لا صحة لمقاطع استهداف مواقع بالرياض.. السعودية آمنة ومستقرة
السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات
فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة 
السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر
طيران الخليج البحريني يعلن تشغيل رحلات من الدمام إلى لندن ومومباي وبانكوك
