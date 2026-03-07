بحضور ممثلي المجتمع والشركاء.. “قطاع الوسط” يعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا في مكتب مدينتي بحي المغرزات

عقد قطاع الوسط بأمانة منطقة الرياض لقاءً حوارياً مفتوحاً في مكتب “مدينتي” بحي المغرزات، بحضور عدد من ممثلي المجتمع من السكان في عدد من أحياء قطاع الوسط وعدد من الإعلاميين والمؤثرين، وذلك في إطار جهود الأمانة لتعزيز الشراكة المجتمعية والاستماع المباشر إلى ملاحظات السكان ومقترحاتهم حول تطوير الأحياء والخدمات البلدية.



وشهد اللقاء حضور الرئيس التنفيذي لقطاع الوسط المهندس خالد الرويشد، الذي أكد خلال حديثه أن أمانة منطقة الرياض تولي اهتماماً كبيراً برفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مختلف الأحياء، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن مشاركة المجتمع تعد ركيزة أساسية في تطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع البلدي.

وأوضح الرويشد أن الأمانة تعمل على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم بوصفهم شركاء في التنمية الحضرية، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات الحوارية تسهم في رصد التحديات بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق تطلعات سكان العاصمة.

ووجّه الرويشد خلال اللقاء بتدوين جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحها الحضور، على أن تُسجل بأسماء مقدميها لضمان متابعتها والعمل على معالجتها وفق الإجراءات المتبعة، في خطوة تعزز مبدأ الشفافية وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات السكان واحتياجاتهم.



وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً بين الحضور ومسؤولي القطاع، حيث طُرحت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأحياء، من أبرزها أنسنة المدن وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير الحدائق العامة ومرافق المشي، وتوفير مسارات مناسبة لممارسة الرياضة، إضافة إلى معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة والتعامل مع مخلفات البناء، وتحسين مداخل ومخارج الأحياء بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري.

كما تطرق النقاش إلى أهمية رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع، والعمل على تطوير تنظيمات البناء بما يعزز تناسق الأحياء وجماليتها، ويواكب التطور العمراني الذي تشهده مدينة الرياض.

وعلى هامش اللقاء، اطّلع الحضور على الخدمات التي يقدمها مكتب “مدينتي” بالمغرزات، والذي يهدف إلى تسهيل تواصل المستفيدين مع قيادات الأمانة وتقديم الخدمات البلدية في بيئة حديثة تعزز تجربة المستفيد، حيث يوفر المكتب عدداً من القاعات المخصصة للاجتماعات والنقاشات المباشرة مع المسؤولين لمناقشة الطلبات والملاحظات النوعية.



كما اطّلع الحضور على النموذج الحديث لمكتب “مدينتي”، الذي استقطب علامات تجارية عالمية مثل مقهى “د.كيف” لتوفير بيئة مريحة وعصرية تليق بسكان العاصمة، مما يعزز من مفهوم تحسين تجربة العميل داخل المنشآت الخدمية. ويأتي هذا النموذج ضمن توجه الأمانة لتطوير مراكز الخدمة وفق نماذج عالمية مطبقة في عدد من الدول، بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة في تقديم الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها أمانة منطقة الرياض لتعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، والاستماع إلى آراء المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق بيئة حضرية أكثر جودة واستدامة.