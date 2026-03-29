بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان

بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق بالدبلومات المهنية المعتمدة من البورد الأمريكي الكندي، من خلال الرابط: https://academy.jazancci.org.sa/.

وبيّنت الغرفة أن الدبلومات التدريبية التي ستُنفّذ “عن بُعد”، ابتداءً من 2026/4/26، تشمل: (دبلوم الموشن جرافيك، ودبلوم المحاسبة والضرائب، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم صناعة المحتوى الرقمي).

وأشارت إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي؛ بهدف تنمية المهارات المهنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتأهيل المشاركين لسوق العمل، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.