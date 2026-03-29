Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق بالدبلومات المهنية المعتمدة من البورد الأمريكي الكندي، من خلال الرابط: https://academy.jazancci.org.sa/.

وبيّنت الغرفة أن الدبلومات التدريبية التي ستُنفّذ “عن بُعد”، ابتداءً من 2026/4/26، تشمل: (دبلوم الموشن جرافيك، ودبلوم المحاسبة والضرائب، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم صناعة المحتوى الرقمي).

وأشارت إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي؛ بهدف تنمية المهارات المهنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتأهيل المشاركين لسوق العمل، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد