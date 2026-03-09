Icon

وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة Icon إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان Icon باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام Icon الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين Icon بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض Icon الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ صباحاً
بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض
المواطن - واس

بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجة الهندسية لتطوير وتحسين تقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف مع شارع الوراد في حي نمار ضمن نطاق قطاع الأمانة غرب الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المركبات في الأحياء السكنية.

وتهدف الأعمال إلى تحسين أداء التقاطع وتنظيم حركة السير بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة في المنطقة، إضافة إلى دعم سلامة مستخدمي الطريق وتحسين تجربة التنقل اليومية لسكان الحي.

وتأتي هذه المعالجة ضمن أعمال تطوير عدد من التقاطعات هندسيًا في مدينة الرياض، الذي يعتمد على حلول هندسية تسهم في تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء، بما يواكب النمو العمراني ويعزز كفاءة البنية التحتية للنقل في العاصمة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ المعالجات الهندسية في مختلف أحياء المدينة، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية ويرتقي بجودة الحياة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الأمانة التي تستهدف بناء مدينة مزدهرة ومستدامة تقدم خدمات عالية الجودة لسكانها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد