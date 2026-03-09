وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي وظائف شاغرة في شركة معادن جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان
بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجة الهندسية لتطوير وتحسين تقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف مع شارع الوراد في حي نمار ضمن نطاق قطاع الأمانة غرب الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المركبات في الأحياء السكنية.
وتهدف الأعمال إلى تحسين أداء التقاطع وتنظيم حركة السير بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة في المنطقة، إضافة إلى دعم سلامة مستخدمي الطريق وتحسين تجربة التنقل اليومية لسكان الحي.
وتأتي هذه المعالجة ضمن أعمال تطوير عدد من التقاطعات هندسيًا في مدينة الرياض، الذي يعتمد على حلول هندسية تسهم في تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء، بما يواكب النمو العمراني ويعزز كفاءة البنية التحتية للنقل في العاصمة.
وتواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ المعالجات الهندسية في مختلف أحياء المدينة، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية ويرتقي بجودة الحياة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الأمانة التي تستهدف بناء مدينة مزدهرة ومستدامة تقدم خدمات عالية الجودة لسكانها.