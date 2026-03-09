بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال المعالجة الهندسية لتطوير وتحسين تقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف مع شارع الوراد في حي نمار ضمن نطاق قطاع الأمانة غرب الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المركبات في الأحياء السكنية.

وتهدف الأعمال إلى تحسين أداء التقاطع وتنظيم حركة السير بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة في المنطقة، إضافة إلى دعم سلامة مستخدمي الطريق وتحسين تجربة التنقل اليومية لسكان الحي.

وتأتي هذه المعالجة ضمن أعمال تطوير عدد من التقاطعات هندسيًا في مدينة الرياض، الذي يعتمد على حلول هندسية تسهم في تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء، بما يواكب النمو العمراني ويعزز كفاءة البنية التحتية للنقل في العاصمة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ المعالجات الهندسية في مختلف أحياء المدينة، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية ويرتقي بجودة الحياة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الأمانة التي تستهدف بناء مدينة مزدهرة ومستدامة تقدم خدمات عالية الجودة لسكانها.