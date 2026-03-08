برعاية أمير الشرقية.. محافظ الأحساء يتوّج الفائزين بمهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، توَّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء اليوم، الفائزين في مهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي أقيم على أرض قلعة أمانة الأحساء، بتنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالشراكة مع محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، بحضور عدد من المسؤولين وملاك الخيول والمهتمين بالفروسية.



وشهد المهرجان مشاركة (278) جوادًا تمثل (188) مالكًا من (7) دول، للتنافس على (6) بطولات مقسمة على (8) فئات و(16) شوطًا، وفق المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية الإيكاهو، المختصة ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة.

ونوه سمو محافظ الأحساء بالدعم المستمر والاهتمام غير المحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله– برياضة الفروسية والخيل العربية الأصيلة، مثمنًا رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا المهرجان الدولي، مؤكدًا أن المملكة تحتضن الخيول العربية الأصيلة، بصفتها جزءًا مهمًا من الموروث الوطني والفروسية السعودية الأصيلة، وأن الأحساء تعد من أبرز مراكز ملاك هذه الخيول على مستوى المملكة، بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية في دعم الفروسية والحفاظ على الإرث العربي الأصيل.



وأوضح سموّه أن المهرجان يسلط الضوء على أهمية الفروسية بصفتها موروثًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، ويعزز مكانة المملكة في إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذه الفعالية تشكل دعمًا متكاملًا للأنشطة التي ترتقي بجودة الحياة، وتنشط السياحة، وتعزز الاقتصاد المحلي، وتعميق الانتماء الوطني لدى المجتمع، كما يوفر المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين الملاك والمربين السعوديين والدوليين، بما يضمن استمرار هذا التراث العالمي، وترسيخ مكانة الأحساء بصفتها منارة للفروسية والموروث العربي الأصيل على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور لؤي الهاشم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته، ولسمو محافظ الأحساء على دعمه للمهرجان، وقدّم شكره للجهات المشاركة والشريكة (محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة)، إضافة إلى المشاركين في التنظيم.