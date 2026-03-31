برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة التميُّز النسائي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تُشرّف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، الثلاثاء المقبل، حفل تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الثامنة، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وستُكرَّم الفائزات بالجائزة في (6) مجالات “نظرية” و”تطبيقية” أُعلن عنها للترشُّح في نوفمبر الماضي، وهي: مجال العلوم الصحية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال المشاريع الاقتصادية، ومجال الأعمال الفنية.

وبلغ عدد المترشحات في الدورة الثامنة (515) مترشحة من مختلف مناطق المملكة؛ في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الجائزة، واتساع أثرها.

كما تضمَّنت الدورة الثامنة تطويرًا في آليات التحكيم والتقييم، بالاعتماد على أعلى معايير الشفافية في اختيار الفائزات، إضافةً إلى تحديث الإطار العام للجائزة بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والعالمية.

يشار إلى أن الجائزة في دورتها الثامنة ركزت على الأولويات الوطنية الإستراتيجية، حيث اتَّسمت موضوعاتها بالشمولية وارتباطها بالواقع التنموي للمملكة في سياق التوجهات العالمية الحديثة، مثل: الرعاية الصحية الوقائية، وسلاسل الإمداد الخضراء، والتصنيع المحلي، والتحولات الاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأصيل التراث الوطني.