تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط

برنت يلامس 111 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لها منذ التاسع من فبراير/شباط، وذلك بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية، في حين لا يزال المستثمرون متشككين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ شهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما يعادل 2.51% إلى 110.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار أو 2.36% إلى 96.71 دولار.

قد يهمّك أيضاً
وقفز برنت 52% عن مستواه في 27 فبراير/شباط، وهو اليوم السابق على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، لكنه انخفض بأكثر من 1% هذا الأسبوع. أما غرب تكساس الوسيط، الذي ارتفع 43% منذ بدء الحرب، فقد نزل بأقل من 2% خلال الأسبوع.

