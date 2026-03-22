ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

بريطانيا: يجب الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ولن ننجر للحرب

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٥ مساءً
بريطانيا: يجب الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ولن ننجر للحرب
المواطن - فريق التحرير

شدد وزير في الحكومة البريطانية على ضرورة الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها لخفض التصعيد بالشرق الأوسط.

وفيما يتعلق موقف بريطانيا من مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 48 ساعة لإيران لفتح مضيق هرمز؛ قال الوزير إن ترامب يتحدث عن نفسه، ولن ننجر للحرب لكن سنحمي مصالحنا.

غوتيريش: مستعدون للمشاركة في حماية مضيق هرمز وخفض التصعيد

البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

ترامب: تدمير محطات الطاقة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد، أمس السبت، “بتدمير” محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

ووصف مراقبون أن تصريحات ترامب تصعيد كبير بعد يوم واحد فقط من حديثه عن “إنهاء” الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.

