بريطانيا: يجب الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ولن ننجر للحرب

شدد وزير في الحكومة البريطانية على ضرورة الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها لخفض التصعيد بالشرق الأوسط.
وفيما يتعلق موقف بريطانيا من مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 48 ساعة لإيران لفتح مضيق هرمز؛ قال الوزير إن ترامب يتحدث عن نفسه، ولن ننجر للحرب لكن سنحمي مصالحنا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد، أمس السبت، “بتدمير” محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.
ووصف مراقبون أن تصريحات ترامب تصعيد كبير بعد يوم واحد فقط من حديثه عن “إنهاء” الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.