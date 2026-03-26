بسبب حرب إيران.. 25 مليار دولار خسائر أولية بمنشآت الطاقة

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
بسبب حرب إيران.. 25 مليار دولار خسائر أولية بمنشآت الطاقة
المواطن - فريق التحرير

قدّرت دراسة صادرة عن “Rystad Energy” تكلفة إعادة إعمار وإصلاح منشآت الطاقة المتضررة جراء الحرب في الشرق الأوسط بنحو 25 مليار دولار على الأقل، مع توقعات بارتفاعها لاحقاً.

وأشارت دراسة “ريستاد” إلى أن الصراع تسبب في اضطرابات حادة بإمدادات النفط والغاز عالمياً، بعد أضرار وإغلاقات طالت منشآت رئيسية تشمل وحدات الغاز الطبيعي المسال ومصافي التكرير، ومحطات الوقود.

ترامب: انتصرنا على إيران وسنواصل ضرباتنا حتى التوصل إلى اتفاق

الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية

ومن المتوقع أن يتركز الإنفاق على أعمال الهندسة والإنشاء أولاً، تليها المعدات والمواد، في محاولة لإعادة الإمدادات إلى طبيعتها.

تعرضت العديد من منشآت النفط والغاز في المنطقة لهجمات، فيما أدت الحرب إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات الغاز والنفط الخام العالمية، مما تسبب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر تعطل لإمدادات النفط على الإطلاق.

