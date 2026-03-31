بطالة السعوديات تنخفض إلى 10.3%

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2025، مؤكدة استمرار تراجع معدل بطالة السعوديات ليصل إلى 10.3%، في مؤشر يعكس أثر مبادرات التوطين وبرامج تمكين الكوادر الوطنية النسائية في سوق العمل.
وبينت البيانات أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين سجل 7.2% خلال الفترة نفسها، بما يشير إلى استقرار وتيرة التوظيف وتحسن مواءمة مخرجات التعليم والتأهيل مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما قالت هيئة الإحصاء إن معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان من السعوديين وغير السعوديين شهد ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 67.4% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، في تطور يدعم مستهدفات رؤية المملكة في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة فاعليته.