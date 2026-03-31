بطالة السعوديات تنخفض إلى 10.3%

معدل البطالة الإجمالي للسعوديين سجل 7.2%

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2025، مؤكدة استمرار تراجع معدل بطالة السعوديات ليصل إلى 10.3%، في مؤشر يعكس أثر مبادرات التوطين وبرامج تمكين الكوادر الوطنية النسائية في سوق العمل.

وبينت البيانات أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين سجل 7.2% خلال الفترة نفسها، بما يشير إلى استقرار وتيرة التوظيف وتحسن مواءمة مخرجات التعليم والتأهيل مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما قالت هيئة الإحصاء إن معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان من السعوديين وغير السعوديين شهد ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 67.4% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، في تطور يدعم مستهدفات رؤية المملكة في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة فاعليته.

