بوتين يدعو الرئيس الإيراني لـ “احتواء سريع للتصعيد” في المنطقة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً، هو الثاني خلال أسبوع، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما أعلن الكرملين.

وخلال المحادثة، دعا بوتين إلى “احتواء سريع للتصعيد” في الشرق الأوسط، وذلك غداة اتصال مماثل بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

احتواء التصعيد في المنطقة

وقال الكرملين في بيان إن “الرئيس الروسي كرر موقفه المبدئي لصالح احتواء سريع للنزاع وحله بالسبل السياسية”، لافتاً إلى أن بزشكيان شكر روسيا “لدعمها وخصوصاً للمساعدة الإنسانية التي قدمتها إلى إيران”.

يذكر أن المحادثة السابقة بين بوتين وبزشكيان جرت في 6 مارس، عقب سلسلة من المحادثات مع قادة دول الخليج. وفي 9 مارس، أجرى بوتين اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

يأتي هذا بينما رفض الكرملين اليوم التعليق على مناقشاته مع الأميركيين بشأن تبادل مزعوم لمعلومات استخباراتية روسية مع إيران لدعم ضرباتها في الشرق الأوسط، وهي معلومات ذكرتها وسائل إعلام أميركية.