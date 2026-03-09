Icon

بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
المواطن - فريق التحرير

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع في إيران وأوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيان أن الاتصال استمر قرابة ساعة، ووُصف بأنه بنّاء ومهني وصريح، مشيرًا إلى أن بوتين طرح عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها

ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

وأوضح البيان أن ترامب عبّر مجددًا خلال الاتصال عن رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا قريبًا، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة.

