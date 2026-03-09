الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة
قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع في إيران وأوكرانيا.
وأضاف الكرملين في بيان أن الاتصال استمر قرابة ساعة، ووُصف بأنه بنّاء ومهني وصريح، مشيرًا إلى أن بوتين طرح عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح البيان أن ترامب عبّر مجددًا خلال الاتصال عن رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا قريبًا، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة.