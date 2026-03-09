بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع في إيران وأوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيان أن الاتصال استمر قرابة ساعة، ووُصف بأنه بنّاء ومهني وصريح، مشيرًا إلى أن بوتين طرح عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح البيان أن ترامب عبّر مجددًا خلال الاتصال عن رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا قريبًا، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة.