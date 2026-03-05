بيان خليجي أوروبي يؤكد التضامن ويدعم حق دول المجلس في حماية أمنها

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أكد بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول المجلس في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على حق دول مجلس التعاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل دائم يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما شدد الوزراء في البيان على التزامهم المشترك بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة، داعين إلى حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي في ظل التصعيد والتوترات الجارية.