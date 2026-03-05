بيان خليجي أوروبي يؤكد التضامن ويدعم حق دول المجلس في حماية أمنها

أكد بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول المجلس في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على حق دول مجلس التعاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل دائم يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شدد الوزراء في البيان على التزامهم المشترك بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة، داعين إلى حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي في ظل التصعيد والتوترات الجارية.