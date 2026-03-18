أكدت الجهات الإعلامية عزمها تفعيل كافة الأطر القانونية والتنظيمية لضبط الأداء الإعلامي

بيان مصري يدعو الإعلاميين لوقف السجالات ويحذر من الشائعات

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
بيان مصري يدعو الإعلاميين لوقف السجالات ويحذر من الشائعات
المواطن - فريق التحرير

أصدرت جهات إعلامية مصرية، بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف الممارسات الإعلامية السلبية التي من شأنها الإضرار بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن تلك الروابط تمثل ركيزة أساسية لوحدة الصف العربي واستقراره.

وجاء البيان، الذي صدر باسم كل من وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ليؤكد على عمق العلاقات التي تجمع مصر بالدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على أن هذه العلاقات تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والمصير المشترك، وترسخت عبر مواقف تاريخية وأزمات متعاقبة.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة

فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة

مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026

مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026

وأشار البيان إلى أن أي محاولات للنيل من هذه العلاقات تُعد استهدافًا مباشرًا للمصلحة القومية العربية، مؤكدًا رفضها التام من مختلف الجوانب الوطنية والأخلاقية.

تغليب لغة العقل

ودعت الجهات الموقعة الإعلاميين في مصر والدول العربية إلى التوقف الفوري عن السجالات غير المستندة إلى وقائع، وتغليب لغة العقل والحفاظ على الروابط الأخوية، مع التأكيد على أن الأحداث الراهنة لن تؤثر على عمق العلاقات بين الشعوب العربية. كما وجهت دعوة خاصة إلى المثقفين وقادة الرأي للقيام بدورهم في مواجهة محاولات بث الفرقة، والتصدي لما وصفته بالدسائس التي تخدم أطرافًا معادية تسعى لإضعاف التماسك العربي.

كما حث البيان المواطنين على توخي الحذر من الشائعات والمحتوى المضلل المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء حملات التحريض أو تبادل الإساءة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تطورات الأحداث.

وفي السياق ذاته، أكدت الجهات الإعلامية عزمها تفعيل كافة الأطر القانونية والتنظيمية لضبط الأداء الإعلامي ومنع أي تجاوزات تمس مصالح الدولة أو تسيء إلى الدول الشقيقة، داعية الجهات المعنية في الدول العربية لاتخاذ إجراءات مماثلة للحفاظ على العلاقات الثنائية وصون المصالح المشتركة.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي، داعيًا إلى تعزيز التكاتف في مواجهة التحديات، بما يضمن استقرار المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها.

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة
فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات...

