بيراميدز المصري يودع دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام الجيش الملكي المغربي

ودع فريق بيراميدز المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته أمام ضيفه فريق الجيش الملكي المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، على إستاد الدفاع الجوي في القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان فريق بيراميدز تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويودع بيراميدز حامل اللقب البطولة من الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الجيش الملكي في نصف النهائي، المتأهل من فريقي نهضة بركان المغربي والهلال السوداني.