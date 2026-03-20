تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان تتجاوز 1.757 مليار ريال

اختُتمت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة، التي أُقيمت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، في شهر رمضان، وذلك امتدادًا لدعمه الكريم -أيده الله- للعمل الخيري وتعظيم أثره، تزامنًا مع ما يشهده شهر رمضان من إقبالٍ واسع على أعمال البر والإحسان من المحسنين.

وجسّدت الحملة ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالعمل الخيري، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع كافة للإسهام في أعمال البر والتكافل المجتمعي في شهرٍ تتضاعف فيه الأجور، وحققت الحملة أثرًا واسعًا ومخرجات نوعية، بتبرعات تجاوزت 1,757,693,216 ريالًا، عبر أكثر من 26.5 مليون عملية تبرع.

وفي امتدادٍ لنهج القيادة في دعم العمل الخيري، فقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 40 مليون ريال، فيما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 30 مليون ريال، في بداية الحملة، تأكيدًا على حرص القيادة على تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ قيم التكافل، وتحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في أعمال البر والإحسان.

وضمن أعمال الحملة في رمضان، نظمت منصة إحسان حفل تكريم المحسنين الرابع تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- , ونيابة عنه كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المحسنين عبر المنصة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وجمع من المحسنين؛ وذاك تقديرًا من سمو ولي العهد -رعاه الله- لعطاءات أهل البر والإحسان، وإسهاماتهم في دعم المشاريع الخيرية في مختلف مناطق المملكة.

وشهد هذا الشهر الكريم إعلان نتائج صندوق إحسان الوقفي الذي يعد أحد المبادرات النوعية التي تعكس تطور منظومة العمل الخيري في المملكة، ليقدم نموذجًا متقدمًا يتيح للمحسنين الإسهام في دعم المشاريع التنموية والخيرية بصورة مؤسسية تحقق الاستدامة وتعزيز أثر العطاء.

وأعلنت المنصة عن تجاوز تبرعات المحسنين للصندوق ملياري ريال عبر أكثر من 3.8 ملايين مساهمة وقفية، كما أظهر الصندوق أداءً ماليًا متميزًا خلال عام 2025م بنمو في حجمه بلغ 20% وعوائد استثمارية تجاوزت 48 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 2400 جمعية في مختلف مناطق المملكة.

وتعمل الحملة الوطنية للعمل الخيري وفق حوكمة تسهم في تمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية وآمنة للخدمات والبرامج التي تقدمها منصة “إحسان” على مدار العام لمختلف المجالات الخيرية والتنموية، بالإضافة إلى فرص التبرع لصندوق إحسان الوقفي الذي يهدف إلى توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين واستثمار مبالغ التبرع وصرف العائد منها على أوجه البر في أنحاء المملكة كافة.

وأسهمت الحملة بفضل الله تعالى في دعم مجالات متعددة شملت المجال الاجتماعي والسكني والصحي والتعليمي والديني والغذائي، من خلال منظومة رقمية موثوقة، تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة عالية وفي أسرع وقت، بما يعكس تطور العمل الخيري المؤسسي في المملكة.

وتواصل منصة “إحسان” استقبال مساهمات المحسنين طوال العام، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني: https://ehsan.sa/، أو من خلال الرقم الموحد 8001247000، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز الاستدامة في العمل الخيري.