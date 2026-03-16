تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تقديم موعد تشغيل خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي الشريف يوم ختم القرآن الكريم، وذلك يوم (28) رمضان الموافق ليلة (29)، لخدمة الزوار والمصلين.

دوأوضحت الهيئة أن الخدمة ستبدأ من الساعة (12) ظهرًا، وتستمر حتى نصف ساعة بعد صلاة التهجد، في خطوة تهدف إلى تمكين أعداد أكبر من المصلين والزوار من الوصول إلى المسجد النبوي بسهولة، والمساهمة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية خلال هذه الليلة المباركة.

أكثر من 250 حافلة

وبيّنت الهيئة أنها خصصت أكثر من (250) حافلة لتقديم الخدمة ضمن خطة تشغيلية تستوعب كثافة الحركة المتوقعة، مشيرةً إلى أن المسارات ستكون مباشرة إلى المسجد النبوي الشريف عبر عدد من محطات التجمع في المدينة المنورة، تشمل: محطة الخالدية، ومحطة الملك فهد، ومحطة شظاة، ومحطة الحديقة، ومحطة سيد الشهداء، ومحطة كلية السلام، ومحطة الإستاد الرياضي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود التنظيمية والخدمية الرامية إلى تسهيل تنقل قاصدي المسجد النبوي خلال ليلة ختم القرآن في شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من الوصول إلى المسجد ومغادرته بيسر وسهولة.