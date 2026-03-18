تبوك تتهيأ لعيد الفطر بخطة بلدية متكاملة و40 فعالية

أكملت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة بما يواكب تطلعات الأهالي والزوار؛ في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتهيئة المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات شملت تهيئة (188) حديقة، و(39) مضمارًا للمشاة، إلى جانب (14) واجهة بحرية، لتكون وجهات جاذبة وآمنة لقضاء أوقات العيد، مع تعزيز أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث سخّرت (2100) عامل نظافة، مدعومين بـ(320) معدة.

وأفادت أنها جسدت حزمة من الفعاليات المتنوعة بعدد (40) فعالية تقام في (13) موقعًا مختلفًا، تتضمن برامج عائلية وثقافية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع، بما يسهم في إثراء تجربة المواطنين والمقيمين خلال أيام العيد.

وكثّفت الأمانة جهودها الرقابية، حيث من المتوقع تنفيذ أكثر من (3000) زيارة رقابية على المنشآت الصحية والتجارية، بمشاركة (40) مراقبًا، خلال عطلة عيد الفطر لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، ورفع مستوى الامتثال خلال فترة العيد.

وأكدت أمانة منطقة تبوك حرصها على تقديم أفضل الخدمات البلدية، داعيةً الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات، متمنيةً للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالبهجة والطمأنينة.