بهدف متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات

تجارة الباحة تكثّف رقابتها على الأسواق قبيل عيد الفطر بـ 321 جولة

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
تجارة الباحة تكثّف رقابتها على الأسواق قبيل عيد الفطر بـ 321 جولة
المواطن - واس

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة (321) جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة وعددٍ من محافظات المنطقة، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة مع قرب حلول عيد الفطر؛ بهدف متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (59) مخالفة فورية جرى التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة، فيما بلغ عدد بلاغات المستهلكين الواردة إلى الفرع خلال الفترة ذاتها (554) بلاغًا، جرى التعامل معها ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية.

وأكد الفرع استمرار أعماله الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بالمنطقة، داعيًا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وحماية حقوق المستهلكين.

