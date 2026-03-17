Icon

تجهيز 448 جامعًا ومصلى استعدادًا لصلاة عيد الفطر في الباحة Icon توقع هطول أمطار على منطقة الرياض Icon الكويت: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة Icon استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon تحذير.. الإفراط في حلويات العيد يزيد مخاطر السمنة وارتفاع السكر Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon وزير الداخلية يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع نظيره العماني Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج Icon مسجد عثمان بن عفان في جدة معلم أثري يوثّق تطور العمارة الإسلامية Icon الحرمان الشريفان يستقبلان ملايين القاصدين في ليلة ختم القرآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تجهيز 448 جامعًا ومصلى استعدادًا لصلاة عيد الفطر في الباحة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلةً بفرعها في منطقة الباحة، تجهيز (448) جامعًا ومصلى في مدينة الباحة ومحافظاتها ومراكزها؛ استعدادًا لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك بعد استكمال أعمال التهيئة والصيانة والنظافة لاستقبال المصلين.

وشملت الاستعدادات تنفيذ نحو (2200) جولة ميدانية، قام بها مراقبو المساجد ومشرفو الميدان؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في الجوامع والمصليات، بما يضمن تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين، وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية يسودها السكينة والطمأنينة.

ومن المقرر إقامة صلاة عيد الفطر -بمشيئة الله- عند الساعة (6:33) صباحًا، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية في مدينة الباحة ومحافظاتها؛ بما يسهم في تسهيل وصول المصلين إلى الجوامع والمصليات في الوقت المحدد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد