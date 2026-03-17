تجهيز 448 جامعًا ومصلى استعدادًا لصلاة عيد الفطر في الباحة

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلةً بفرعها في منطقة الباحة، تجهيز (448) جامعًا ومصلى في مدينة الباحة ومحافظاتها ومراكزها؛ استعدادًا لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك بعد استكمال أعمال التهيئة والصيانة والنظافة لاستقبال المصلين.
وشملت الاستعدادات تنفيذ نحو (2200) جولة ميدانية، قام بها مراقبو المساجد ومشرفو الميدان؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في الجوامع والمصليات، بما يضمن تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين، وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية يسودها السكينة والطمأنينة.
ومن المقرر إقامة صلاة عيد الفطر -بمشيئة الله- عند الساعة (6:33) صباحًا، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية في مدينة الباحة ومحافظاتها؛ بما يسهم في تسهيل وصول المصلين إلى الجوامع والمصليات في الوقت المحدد.