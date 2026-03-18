السعودية

السعودية

تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل
المواطن - فريق التحرير

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل تهيئة وتجهيز 664 جامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام، وذلك في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وإلغاء إقامة الصلاة في المصليات المكشوفة، وذلك بناءً على ما ورد من توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار خلال يوم العيد.

وشملت الأعمال استكمال أعمال التهيئة والتجهيز للجوامع، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لراحة المصلين، بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء الصلاة بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، والتأكد من جاهزية المرافق واكتمال التجهيزات.

