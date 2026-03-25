تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٢ مساءً
تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة
المواطن - واس

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن مواعيد استقبال الزوّار، وذلك في إطار حرصه على إتاحة الفرصة للراغبين في التعرف على جهوده في طباعة المصحف الشريف وخدمة كتاب الله، والاطلاع على مرافقه وإمكاناته التقنية المتقدمة.

وأوضح المجمع أن استقبال الزوّار يتم من الأحد إلى الخميس خلال فترتين؛ صباحية تبدأ من الساعة 7:00 حتى 12:00، ومسائية من الساعة 14:00 حتى 19:00، بما يتيح مرونة في أوقات الزيارة لمختلف الفئات.

وبيّن أن الزيارات يوم الجمعة تقتصر على الفترة المسائية من الساعة 15:00 حتى 19:00، فيما يستقبل الزوّار يوم السبت خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 حتى 12:00، ومن الساعة 15:00 حتى 19:00 مساءً، داعيًا الراغبين في الزيارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تجربة ميسّرة ومنظمة.

