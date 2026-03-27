تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي برنت يلامس 111 دولارًا الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه
حذرت المفوضية الأممية للاجئين من خطر كارثة إنسانية في لبنان بسبب حرب الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ماركولويجي كورسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في لبنان، الجمعة، إن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على الجنوب.
وأضاف كورسي، خلال مؤتمر صحافي، أن “121 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 399 في تلك الحملة”، مشيراً إلى أن “الناس لا يجدون ملاذاً آمناً في لبنان، حتى في العاصمة بيروت”.
وفي سياق منفصل، أفاد مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن نحو 150 ألف شخص أصبحوا معزولين بعد تدمير الجسور، مضيفاً: “ما نحتاجه حقاً هو احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته”.