تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط

أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح

تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذرت المفوضية الأممية للاجئين من خطر كارثة إنسانية في لبنان بسبب حرب الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ماركولويجي كورسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في لبنان، الجمعة، إن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على الجنوب.

وأضاف كورسي، خلال مؤتمر صحافي، أن “121 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 399 في تلك الحملة”، مشيراً إلى أن “الناس لا يجدون ملاذاً آمناً في لبنان، حتى في العاصمة بيروت”.

وفي سياق منفصل، أفاد مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن نحو 150 ألف شخص أصبحوا معزولين بعد تدمير الجسور، مضيفاً: “ما نحتاجه حقاً هو احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته”.

