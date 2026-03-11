سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني المستخدمين إلى الإسراع في تحديث منتجات شركة Lenovo المتأثرة بعدد من الثغرات الأمنية التي جرى اكتشافها مؤخرًا.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة X، أن هذه الدعوة جاءت عقب إصدار الشركة تنبيهًا أمنيًا كشفت فيه عن وجود ثغرات في بعض منتجاتها، ما قد يعرّض الأجهزة المتأثرة لمخاطر أمنية محتملة.
وشدد المركز على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، من خلال المبادرة إلى تحديث الأجهزة والبرمجيات المتأثرة وفق الإرشادات والتحديثات التي أتاحتها الشركة، بما يسهم في تعزيز الحماية والحد من استغلال تلك الثغرات.