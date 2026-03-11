Icon

تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية
المواطن - فريق التحرير

دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني المستخدمين إلى الإسراع في تحديث منتجات شركة Lenovo المتأثرة بعدد من الثغرات الأمنية التي جرى اكتشافها مؤخرًا.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة X، أن هذه الدعوة جاءت عقب إصدار الشركة تنبيهًا أمنيًا كشفت فيه عن وجود ثغرات في بعض منتجاتها، ما قد يعرّض الأجهزة المتأثرة لمخاطر أمنية محتملة.

وشدد المركز على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، من خلال المبادرة إلى تحديث الأجهزة والبرمجيات المتأثرة وفق الإرشادات والتحديثات التي أتاحتها الشركة، بما يسهم في تعزيز الحماية والحد من استغلال تلك الثغرات.

