تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
المواطن - واس

حذّرت مراكز أرصاد خليجية في مقدمتها المركز الوطني للأرصاد من التطبيقات المشبوهة وغير المرخصة التي تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ في المملكة والخليج، إلى جانب أن المملكة لم تتأثر بالأعاصير المدارية، كونها تطل على بحار شبه مغلقة، وأن ما يتم رصده غالبًا يُعد من التأثيرات المصاحبة للظواهر الجوية وخاصة الأمطار.

وأكّدت التقارير الصادرة في هذا الخصوص على الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية المخولة بذلك وتجنب الشائعات والمعلومات المضللة، مع ضرورة تجنب الانسياق خلف الشائعات والتأكّد من الأخبار عبر القنوات الرسمية.

من جانبه، أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تأثر المملكة بأعاصير خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وشدد على أهمية متابعة التنبيهات الجوية والالتزام بإرشادات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الجميع.

وتوقع المركز أن تبلغ الحالة المطرية ذروتها يوم غدٍ الخميس، بهطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على معظم مناطق المملكة، مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، واحتمالية تساقط البرد في بعض المواقع.

وبين أن التأثيرات الجوية ستشتد على عدد من المناطق، تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطارًا أكثر كثافة مصحوبة برياح قوية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

