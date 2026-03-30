بما يوفر تجربة نقل آمنة ومبتكرة للمستفيدين

تدشين مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة في الرياض

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للنقل في العاصمة الرياض، تدشين مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب، يربط بين حياة مول – الرياض جاليري، في إطار خططها للتوسع في تشغيل هذه الخدمة في عددٍ من مواقع المملكة، ودعم توظيف الحلول الذكية في قطاع النقل.

وأوضحت الهيئة أن المركبات ستعمل يوميًا، تحت إشراف تنظيمي وفني مباشر، بما يوفر تجربة نقل آمنة ومبتكرة للمستفيدين، مبيّنةً أن المركبات مزودة بمنظومة متقدمة من تقنيات السلامة والاستشعار، تشمل الحساسات والكاميرات والأنظمة الذكية القادرة على رصد الطريق والمحيط والتعامل مع المتغيرات المرورية، إلى جانب تقنيات تحكم تدعم كفاءة القيادة وتحد من احتمالات الأخطاء البشرية.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ معالجات هندسية لتقاطعات رئيسة في غرب وجنوب الرياض

تنفيذ معالجات هندسية لتقاطعات رئيسة في غرب وجنوب الرياض

أمطار على العاصمة الرياض

أمطار على العاصمة الرياض

تطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة

وأشارت إلى أن تدشين المسار يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستويات السلامة وكفاءة التشغيل، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030 نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة.

ويأتي هذا التدشين بعد تنفيذ المرحلة السابقة التي شهدت تشغيل عدد من المسارات، حيث نفذت المركبات أكثر من 1700 رحلة، ونقلت ما يزيد على 3 آلاف راكب، وقطعت مسافة إجمالية تجاوزت 30 ألف كيلومتر؛ بما يعكس نجاح التجربة وجاهزية التوسع في تشغيل الخدمة وتدشين عدد من المسارات في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد

تنفيذ معالجات هندسية لتقاطعات رئيسة في غرب وجنوب الرياض
السعودية

تنفيذ معالجات هندسية لتقاطعات رئيسة في غرب...

السعودية
أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض
السعودية

أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض

السعودية
أمطار على العاصمة الرياض
السعودية

أمطار على العاصمة الرياض

السعودية