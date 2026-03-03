تدشين موسم الفراولة السعودي لتعزيز جودة المنتج المحلي

دشَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة موسم الفراولة السعودي في الأسواق المحلية، بمشاركة عدد من أسواق التجزئة الكبرى بالمملكة التي تقوم بعرض المنتجات المحلية بأساليب مبتكرة في التعبئة والتغليف وطرق العرض، بما يسهم في تعزيز جودة المنتج المحلي وموثوقيته، وزيادة الإقبال عليه من قِبل المستهلكين خلال مواسم إنتاجه، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في دعم المنتجات الزراعية الوطنية.

وتُعد الفراولة من المحاصيل الزراعية الواعدة في المملكة، إذ شهدت زراعتها توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الاستدامة الزراعية، وتنويع مصادر الإنتاج المحلي.

وتدعم الوزارة زراعة وإنتاج الفراولة من خلال توفير شتلات زراعية نسيجية عالية الجودة، تشمل أصنافًا متنوعة مثل: فرتونا، وماركيز، وفاستيفال، وسويت تشارلي؛ مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وتنتشر زراعة الفراولة في عددٍ من المناطق مثل: القصيم، والطائف، والجوف، وحائل، والرياض، والباحة، وعسير، وتبوك، وتعمل الوزارة على تعزيز القدرات لتطوير منظومة الإنتاج والصناعات التحويلية وذلك باستغلال الفرص والموارد المتاحة والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانيات الزراعية.

ويسهم إنتاجها في دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمحصول، مثل: الفراولة المجمدة، ومربى الفراولة، وعصائر الفراولة، إضافة إلى استخدامها في صناعة الحلويات والمثلجات، مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة ويعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي.