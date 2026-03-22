تدفّق المياه يُنعش وادي الحمدة بالباحة ويعزّز جاذبيته السياحة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المواطن - واس

يشكّل وادي الحمدة بمنطقة الباحة أحد أبرز المواقع الطبيعية التي تستعيد حضورها اللافت مع هطول الأمطار؛ حيث تتدفق المياه بين التكوينات الصخرية، وتنساب عبر مجاري الوادي؛ لتشكّل لوحاتٍ بصرية تجمع بين صفاء المياه وعراقة التضاريس الجبلية.
ويتميّز الوادي بتنوعه البيئي؛ إذ تنتشر على ضفافه النباتات البرية والأعشاب الموسمية، فيما تحتضن مياهه الصافية كائناتٍ فطرية وطيورًا مائية، في مشهدٍ يعكس التوازن الطبيعي الذي تزخر به أودية المنطقة، ويمنح الزائر تجربةً فريدة تجمع بين الهدوء وجمال الطبيعة.
وتُظهر التشكيلات الصخرية المحيطة بالوادي ملامح جيولوجية متباينة؛ حيث تنحدر المياه عبر شقوق الصخور؛ لتكوّن شلالاتٍ صغيرة وبركًا طبيعية، تُسهم في إثراء المشهد العام، وتُبرز القيمة الجمالية والبيئية للموقع، خاصةً في مواسم الأمطار التي تعيد الحياة لمجاري الأودية.
ويحظى وادي الحمدة بإقبال من الأهالي والزوار، الذين يقصدونه للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الخلابة، في ظل ما تشهده منطقة الباحة من مقومات طبيعية وسياحية متنوعة، تعزز من مكانتها وجهةً مفضلةً لعشّاق الطبيعة والاستكشاف.
ويأتي هذا الحضور المتجدد للأودية ضمن المشهد البيئي العام الذي تعيشه المنطقة؛ حيث تُسهم الأمطار في إنعاش الغطاء النباتي وتغذية الموارد المائية، بما يدعم الاستدامة البيئية ويعزز من فرص السياحة الطبيعية في المنطقة.
وتواصل الجهات المعنية جهودها في الحفاظ على هذه المواقع الطبيعية، من خلال أعمال النظافة والتأهيل، وتوعية الزوار بأهمية المحافظة على البيئة؛ بما يضمن استدامة هذه المقومات للأجيال القادمة.

قد يهمّك أيضاً
لحظة جريان السيول في وادي الحمدة بالباحة

لحظة جريان السيول في وادي الحمدة بالباحة

البساط الأخضر يزين وادي الحمدة بالباحة

البساط الأخضر يزين وادي الحمدة بالباحة

