تراجع أسعار الذهب عالميًا

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، مع تراجع الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، فيما حدّ ضعف الدولار من حجم الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (5007.58) دولارات للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1%) إلى (5011.10) دولارًا.

وجاء التراجع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق (100) دولار للبرميل، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية ويقلص توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة (1.2%) إلى (79.57) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين (0.8%) إلى (2042.98) دولار، وصعد البلاديوم (1%) إلى (1566.91) دولارًا للأوقية.

