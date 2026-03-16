الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، عقب دعوة دونالد ترامب دولًا أخرى للمساعدة في حماية مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام خام برنت بنحو (0.23%) أو (24) سنتًا إلى (102.90) دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة (2.68) دولار في جلسة الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل

ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية

ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.08%) أو (1.07) دولار إلى (97.64) دولارًا للبرميل.
ورغم التراجع، ارتفع الخامان بأكثر من (40%) خلال الشهر الجاري، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ (2022).

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار النفط 13%
السوق

انخفاض أسعار النفط 13%

السوق
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل
السوق

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103...

السوق
ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية
السوق

ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية

السوق