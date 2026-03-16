تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع وظائف شاغرة في شركة أرامكو
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، عقب دعوة دونالد ترامب دولًا أخرى للمساعدة في حماية مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام خام برنت بنحو (0.23%) أو (24) سنتًا إلى (102.90) دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة (2.68) دولار في جلسة الجمعة.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.08%) أو (1.07) دولار إلى (97.64) دولارًا للبرميل.
ورغم التراجع، ارتفع الخامان بأكثر من (40%) خلال الشهر الجاري، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ (2022).