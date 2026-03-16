تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، عقب دعوة دونالد ترامب دولًا أخرى للمساعدة في حماية مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام خام برنت بنحو (0.23%) أو (24) سنتًا إلى (102.90) دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة (2.68) دولار في جلسة الجمعة.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.08%) أو (1.07) دولار إلى (97.64) دولارًا للبرميل.

ورغم التراجع، ارتفع الخامان بأكثر من (40%) خلال الشهر الجاري، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ (2022).