تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص جاذبية المعدن النفيس وزاد من تكلفة حيازته للمستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.7%) إلى (5082.51) دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة (1.4%) إلى (5099.40) دولارًا.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة (2.2%) إلى (82.50) دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة (2.8%) إلى (2076.07) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (1.2%) إلى (1605.12) دولارات.