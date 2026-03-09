Icon

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي Icon تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات Icon الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية Icon زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن Icon 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج Icon الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت Icon البحرين تعلن حالة "القوة القاهرة" نتيجة الاعتداءات الإيرانية Icon إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي Icon خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص جاذبية المعدن النفيس وزاد من تكلفة حيازته للمستثمرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.7%) إلى (5082.51) دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة (1.4%) إلى (5099.40) دولارًا.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة (2.2%) إلى (82.50) دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة (2.8%) إلى (2076.07) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (1.2%) إلى (1605.12) دولارات.

 

 

 

 

