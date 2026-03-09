الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص جاذبية المعدن النفيس وزاد من تكلفة حيازته للمستثمرين.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.7%) إلى (5082.51) دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة (1.4%) إلى (5099.40) دولارًا.
كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة (2.2%) إلى (82.50) دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة (2.8%) إلى (2076.07) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (1.2%) إلى (1605.12) دولارات.