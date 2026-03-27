تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ نوفمبر

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ نوفمبر
المواطن - واس

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، حيث خفّض المستهلكون الإنفاق حتى قبل أن تلقي الحرب بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني بأن الحجم الإجمالي للبضائع المباعة عبر الإنترنت وفي المتاجر انخفض بنسبة 0.4% في فبراير الماضي، في تراجع عن بعض المكاسب التي تحققت في الشهر السابق عليه، عندما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة معدّلة بلغت 2%.

وكان هذا أول تراجع للمبيعات منذ ثلاثة شهور، لكنه ليس بالسوء الذي توقعه خبراء الاقتصاد، حيث كانت تقديراتهم تشير إلى تراجع بنسبة 0.7%.

ويشير التقرير إلى أن المتاجر البريطانية دخلت فترة من الاضطراب الاقتصادي في ظل وضع ضعيف، وخفّض خبراء الاقتصاد بالفعل توقعات النمو وسط الصراع في الشرق الأوسط.

