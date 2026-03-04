ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا خلال أسبوعين.. والمعركة تتقدم بشكل مذهل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن القوات الأميركية في وضع قوي للغاية في إيران، وذلك في سادس يوم من أيام الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل عليها.

ووصف ما يجري خلال العملية العسكرية بأنه تقدم هائل بعد أقل من أسبوع على اندلاعها.

العملية العسكرية ضد إيران

وأكد ترامب أمام تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض على أن القيادات الإيرانية تضمحل بسرعة.

كما استرسل قائلا: “يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا”.

ترمب:

* إيران كانت ستحصل على السلاح النووي بسبب اتفاقها مع أوباما

* الكثير من القادة الإيرانيين قتلوا

* لو لم نضرب إيران لكان لديها سلاحا نوويا خلال أسبوعين

أيضا رأى أن إيران كانت ستملك سلاحا نوويا خلال أسبوعين لو لم تنطلق الحرب عليها، وذلك على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن إيران تصنع قنبلة نووية.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إدراته أعادت بناء الجيش، وأن الحرب على إيران أعادت الأخيرة إلى الخلف كثيرا في الملف النووي.

خسائر كبيرة في إيران

جاء هذا بعدما أكد البيت الأبيض أن العمليات العسكرية الأميركية في إيران حققت نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الحملة الجارية ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة الإيرانية وبقدراتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، إن العمليات الأميركية في إيران “ناجحة للغاية”، مضيفة أن الضربات أدت إلى مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأضافت ليفيت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو تشكيل تهديد جديد للولايات المتحدة.

وذكر أنه صباح 28 فبراير الفائت، أعلنت إسرائيل بدء الهجوم على إيران. وأفادت واشنطن لاحقاً بأنها شنت عملية واسعة النطاق مع إسرائيل، لافتة إلى أنها تهدف للإطاحة بنظام الحكم الإيراني.

فيما ردت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أميركية عدة، فضلاً عن العراق والأردن.