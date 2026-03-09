وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي وظائف شاغرة في شركة معادن جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان ترامب: الحرب ضد إيران مستمرة وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الولايات المتحدة عازمة على إنهاء ما وصفه بـ”الخطر الإيراني” الذي استمر لعقود.
وأوضح ترامب في خطاب له اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على إنهاء التهديدات التي تمثلها طهران منذ نحو خمسة عقود، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وأضاف أن العمليات العسكرية أسفرت منذ اندلاع الحرب عن تدمير أكثر من 45 سفينة إيرانية، إلى جانب توجيه ضربات واسعة للقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن القوات الأميركية تمكنت من “سحق” جزء كبير من هذه القدرات.
كما أشار ترامب إلى أن العمليات استهدفت أيضاً البنية الصاروخية لإيران، لافتاً إلى أن نحو 22 في المئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تم تدميرها خلال المواجهات الجارية، وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية.
واستكمل الرئيس الأمريكي: قادة إيران منهم من رحل ومنهم من يعد الدقائق الأخيرة حتى يرحل.