ترامب: الحرب ضد إيران مستمرة وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الولايات المتحدة عازمة على إنهاء ما وصفه بـ”الخطر الإيراني” الذي استمر لعقود.

وأوضح ترامب في خطاب له اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على إنهاء التهديدات التي تمثلها طهران منذ نحو خمسة عقود، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأضاف أن العمليات العسكرية أسفرت منذ اندلاع الحرب عن تدمير أكثر من 45 سفينة إيرانية، إلى جانب توجيه ضربات واسعة للقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن القوات الأميركية تمكنت من “سحق” جزء كبير من هذه القدرات.

كما أشار ترامب إلى أن العمليات استهدفت أيضاً البنية الصاروخية لإيران، لافتاً إلى أن نحو 22 في المئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تم تدميرها خلال المواجهات الجارية، وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية.

واستكمل الرئيس الأمريكي: قادة إيران منهم من رحل ومنهم من يعد الدقائق الأخيرة حتى يرحل.