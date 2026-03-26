وزير الخزانة الأمريكي: أسعار الطاقة والتضخم سينخفضان Icon وزير النقل يطلق حزمة من المبادرات لتعزيز العمل اللوجستي المشترك بين دول الخليج Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الرياض Icon أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية “للنخبة” Icon ترامب: انتصرنا على إيران وسنواصل ضرباتنا حتى التوصل إلى اتفاق Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا Icon الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية Icon مشاهد بديعة لجريان وادي الفرع في المدينة المنورة Icon أمطار غزيرة على 11 منطقة.. ومكة المكرمة تتصدر بـ 59.6 ملم في الكامل Icon رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة Icon

نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ستواصل ضرباتها على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أنه كان على إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حين تولي الحكم.

وأضاف ترامب، “أن الولايات المتحدة انتصرت على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة”.

ترامب: دمرنا البحرية الإيرانية

ولفت ترامب، إلى أن القوات الأمريكية دمرت البحرية الإيرانية وباتت لديها حرية كاملة في أجواء إيران، مضيفًا: “نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران”.

وأوضح ترامب، أنه إذا توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاق مع إيران فسيتم فتح مضيق هرمز “ولكن لا نعلم هل توجد فيه ألغام”.

وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة لإيران للتخلي عن برنامجها النووي وإلا فستكون الولايات المتحدة أسوأ كابوس لها.

وذكر ترامب، أنه لا يمكن لإيران إسقاط الطائرات الأمريكية لأن لديها أفضل عتاد عسكري في العالم، مؤكدًا أن طهران لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وستستمر العملية العسكرية حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

ترامب يهاجم الناتو

وعن موقف الناتو من حرب إيران، قال ترامب، إن ما جرى كان اختبارا للناتو وأمريكا لن تنسى موقفهم، موضحًا: “أن دول الناتو لم ترد الانجرار معنا ونحن أيضا لا نريد الانجرار إلى حروبها”.

وتحدث عن اغتيال المرشد الإيراني خلال العملية العسكرية، مؤكدًا أنه كان على أمريكا إيقاف علي خامنئي ومنعه من تفجير الولايات المتحدة والعالم.

وأضاف ترامب أنه كان يتعين على أن نقوم بهذه النزهة القصيرة في إيران بسبب ما تقوم به، مضيفا: “كان علينا إخماد حريق هائل شديد الخطورة من شأنه التهام أجزاء واسعة من العالم إن لم يكن العالم بأسره”.

 

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
