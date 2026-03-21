الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

نقترب من تحقيق أهدافنا

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس “إنهاء تدريجيا” لعمليتها العسكرية على إيران مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب ضد إيران.

ونقل ‏البيت الأبيض عن الرئيس ترامب: “نحن نقترب جدًا من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجيًا فيما يتعلق بمواجهة النظام الإرهابي الإيراني”.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها، لكنه أصر على ضرورة أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة في مراقبة مضيق هرمز، الذي يهدد إغلاقه الحالي شبه الكامل بإحداث صدمة في قطاع الطاقة العالمي.

الحرب ضد إيران

وأرسل ترامب وإدارته رسائل متضاربة بشأن أهداف الولايات المتحدة خلال الحرب، التي تدخل اليوم أسبوعها الرابع، مما جعل حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يواجهون صعوبة في الرد.

وألمح ترامب إلى إمكانية إنهاء الحرب تدريجيا مع زوال التهديد الإيراني، بينما في الوقت نفسه، توجهت قوات من مشاة البحرية الأمريكية وسفن إنزال ثقيلة إلى المنطقة في مهمة لم تتضح أهدافها بعد.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال “نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجيا فيما يتعلق بنظام إيران الإرهابي”.

وأضاف “سيتعين على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته حسب الحاجة، أما الولايات المتحدة فلا تفعل ذلك!”.

ومضى يقول “إذا طلب منا ذلك، فسنساعد هذه الدول في جهودها المتعلقة بمضيق هرمز، ولكن لن يكون ذلك ضروريا بمجرد القضاء على التهديد الإيراني”.

 

