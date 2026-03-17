في اتصال هاتفي مع ملك البحرين

ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين اعتداءات إيران الآثمة

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبُحثت خلال الاتصال، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه

ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل إيران والهجمات مستمرة بكامل قوتها

وأكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.

وأعرب ملك البحرين عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية.

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه
العالم

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم...

العالم
أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً
العالم

أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً

العالم
السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن
السعودية

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة...

السعودية
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
العالم

الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ...

العالم
توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع
العالم

توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال...

العالم
مستشار لترامب: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران
العالم

مستشار لترامب: علينا إعلان النصر والانسحاب من...

العالم
فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز
العالم

فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز

العالم
القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني
العالم

القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف...

العالم