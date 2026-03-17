ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين اعتداءات إيران الآثمة

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبُحثت خلال الاتصال، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.

وأعرب ملك البحرين عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية.